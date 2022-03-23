Из-за травмы 23-летний англичанин объявил о завершении карьеры футболиста, сообщает пресс-служба клуба.

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Пол предпринимал немало попыток избавиться от проблем, перенес две операции и прошел длительный курс реабилитации, но это не помогло ему вернуться к нормальной спортивной жизни.

Голкипер с нотками оптимизма прокомментировал свое решение: "Смириться с необходимостью завершить карьеру в 23 года было действительно сложно, но сейчас я чувствую себя гораздо позитивнее. Действительно горжусь тем, чего достиг, многие мечтают играть в футбол на таком уровне. Для меня было огромной честью все это время представлять Манчестер Юнайтед, сейчас я полностью сосредоточен на следующем этапе карьеры".

Заметим, Вулстон перебрался к "красным дьяволам" в 2018 году и выступал за U-23. Также он регулярно тренировался с первой командой, но дебютировать за нее так и не смог.

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