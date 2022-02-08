Бельгієць Муса Дембеле вирішив попрощатися з футболом та повісити бутси на цвях.

Останнім клубом 34-річного Дембеле став китайський Гуанчжоу Фулі, у який він перебрався наприкінці 2019-го. Півзахисник вирішив не підписувати новий контракт і завершив ігрову кар'єру, повідомляє HLN.be.

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Муса не робив гучних заяв про прощання з футболом. Дембеле повернувся у рідний Антверпен і найближчим часом відпочиватиме, проводячи час у колі сім'ї. Нагадаємо, нещодавно кар'єру футболіста завершив інший відомий бельгієць – Томас Вермален.

Дембеле зіграв 82 матчі за збірну Бельгії (5 голів) та став бронзовим призером ЧС-2018. На клубному рівні виступав за Беєрсхот, Віллем II, АЗ Алкмар, Тоттенхем і Фулхем.

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