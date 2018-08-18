Ювентус у дебютному матчі Роналду вирвав перемогу над К'єво

К'єво вдома програв Ювентусу у стартовому матчі Серії А.

Ювентус швидко вийшов вперед. Самі Хедіра відзначився забитим голом вже на 3-й хвилині матчу. К'єво зумів вирівняти становище наприкінці першого тайму. Маріуш Стемплинський після передачі Джаккеріні зрівняв рахунок, а на 56-й хвилині уже сам Емануеле реалізував пенальті, відзначившись у воротах своєї колишньої команди.

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"Стара синьйора" зрівняла рахунок зусиллями захисника К'єво Маттіа Бані, який зрізав м'яч у власні ворота. А в компенсований арбітром час Федеріко Бернардескі вирвав перемогу для Ювентуса.

А от зірковий новачок туринців Кріштіану Роналду у дебютному для себе матчі в Серії А відзначитись результативними діями не зміг.

Чемпіонат Італії, 1 тур

К'єво – Ювентус – 2:3

Голи: Стемпинський, 38, Джаккеріні, 56, пенальті – Хедіра, 3, Бані, автогол, 75, Бернардескі, 90+3