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Ювентус у дебютному матчі Роналду вирвав перемогу над К'єво

20:58 1534 Читать на русском
Ювентус у дебютному матчі Роналду вирвав перемогу над К'єво
К'єво – Ювентус – 2:3

К'єво вдома програв Ювентусу у стартовому матчі Серії А.

Ювентус швидко вийшов вперед. Самі Хедіра відзначився забитим голом вже на 3-й хвилині матчу. К'єво зумів вирівняти становище наприкінці першого тайму. Маріуш Стемплинський після передачі Джаккеріні зрівняв рахунок, а на 56-й хвилині уже сам Емануеле реалізував пенальті, відзначившись у воротах своєї колишньої команди.

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"Стара синьйора" зрівняла рахунок зусиллями захисника К'єво Маттіа Бані, який зрізав м'яч у власні ворота. А в компенсований арбітром час Федеріко Бернардескі вирвав перемогу для Ювентуса.

А от зірковий новачок туринців Кріштіану Роналду у дебютному для себе матчі в Серії А відзначитись результативними діями не зміг.

Чемпіонат Італії, 1 тур

К'єво – Ювентус – 2:3

Голи: Стемпинський, 38, Джаккеріні, 56, пенальті – Хедіра, 3, Бані, автогол, 75, Бернардескі, 90+3

Італія1 турМарк Антоніо Бентегоді (Верона)

К'єво - Ювентус: Субота 18 серпня 2018

К'єво
Матч завершено
2 : 3
Ювентус
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К'єво К'єво Ювентус Ювентус К'єво - Ювентус Італія Головне
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