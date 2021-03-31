39-річний воротар Олександр Мокін ухвалив рішення завершити виступи за збірну Казахстану напередодні зустрічі з "синьо-жовтими".

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"Воротар повідомив партнерам по команді, що матч проти Франції став для нього останнім в екіпіруванні національної збірної", – написав журналіст Айдин Кожахмет у своєму Telegram. Цікаво, що поєдинок із французами казахи програли з рахунком 0:2, але у тому матчі Мокін парирував пенальті від Мбаппе.

Зауважимо, Олександр дебютував за свою збірну у 2005 році, але викликався до неї не завжди. Загалом у нього 21 зіграний поєдинок.

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