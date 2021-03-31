Матч третього туру відбору на Мундіаль 2022 року стане пам'ятним не лише для дебютанта-рекордсмена Анатолія Трубіна.

Руслан Маліновський та Олександр Караваєв вийшли у стартовому складі на зустріч проти Казахстану.

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Для хавбека Аталанти це 35 вихід на поле у футболці національної команди, а для оборонця Динамо – 30-й. Руслан Маліновський дебютував за збірну рівно 6 років тому – 31 березня 2015-го у товариському матчі з Латвією.

А от Олександр Караваєв дебютував за головну команду України 9 жовтня 2015 року. Трапилось це у поєдинку проти Північної Македонії, де він одразу відзначився асистом.

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