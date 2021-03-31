39-летний вратарь Александр Мокин принял решение завершить выступления за сборную Казахстана накануне встречи с "сине-желтыми".

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"Вратарь сообщил партнерам по команде, что матч против Франции стал для него последним в экипировке национальной сборной", – написал журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram. Интересно, что поединок с французами казахи проиграли со счетом 0:2, но в том матче Мокин парировал пенальти от Мбаппе.

Заметим, Александр дебютировал за свою сборную в 2005 году, но вызывался в нее не всегда. Всего в него 21 сыгран поединок.

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