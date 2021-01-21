Українець вже на 12 хвилині полегшив гру для Гента, змусивши Куесту здійснити фол останньої надії (щоправда, команда вже поступалась із рахунком 1:0 після голу Онуачу).

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А перед самою перервою Яремчук зрівняв рахунок, головою замкнувши подачу Кумса з правого флангу. Цей гол став 50-м для українського нападника у складі Гента. Генк у другому таймі міг навіть вирвати перемогу в меншості, проте Дзунья не реалізував пенальті.

До слова, цей гол став уже десятим для Романа у бельгійській першості у цьому сезоні. Загалом, Яремчук провів 24 поєдинки у сезоні 2020/21, записавши до свого активу 12 голів та 4 асисти.

Ця нічия залишила Гент на 13 місці з 27 очками, а Генк із 39 пунктами ще більше відстав від лідера бельгійської першості – Брюгге.

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? | Carlos Cuesta pakt z’n derde rode kaart van het seizoen na het neerhalen van Yaremchuk! ?#GNKGNT pic.twitter.com/tCqo4sEXMb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 21, 2021