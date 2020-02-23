Гол Супряги і вдалий дебют новачка "зелено-білих" у відеоогляді матчу Карпати – СК Дніпро-1 – 1:1

Карпати та СК Дніпро-1 не виявили переможця в матчі 19 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Карпати – СК Дніпро-1.

Рахунок відкрив новачок львівської команди Матар Дійє – сенегалець скористався позиційною помилкою центрбеків гостей і після передачі з лівого флангу ударом з лінії воротарського майданчика забив дебютний гол за Карпати в офіційних матчах.

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Команда Михайленка відігралася наприкінці першого тайму – Супряга забив свій 4 гол у поточному чемпіонаті після прострілу Польового.

Після цього матчу Карпати залишилися на останньому місці турнірної таблиці УПЛ. СК Дніпро-1 розташувався на 8 місці.

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