Англійська Прем'єр-ліга на своєму YоuTube-каналі опублікувала відео з найкращими голами футболістів зі 103 країн, які виступали у найсильнішому дивізіоні. Нашу державу у цьому топі представив форвард Андрій Шевченко, який з 2006 по 2008 роки грав за Челсі.

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До рейтингу потрапив його результативний удар у ворота Астон Вілли в сезоні 2007/08. До слова, ця зустріч завершилася з рахунком 4:4 (Шевченко оформив дубль, додавши до фантастичного голу ще й реалізований пенальті).

Нагадаємо, у складі Челсі Андрій провів 77 матчів, в яких забив 22 голи і віддав 10 асистів.

Цікаво, що у вищезгаданому топі не знайшлось місця жодному росіянину, який коли-небудь виступав в АПЛ.

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