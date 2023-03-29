У вівторок, 28 березня, у Варшаві відбувся передпоказ документального фільму про життя форварда Барселони і збірної Польщі. Стрічка "Лєвандовскі. Невідомий" стала першою картиною польського відділення Amazon Prime і розповідає історію сходження Роберта на футбольний Олімп.

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Прем'єру відвідали багато знаменитостей, серед яких президент Барселони Жоан Лапорта та спортивний директор "блаугранас" Матеу Алемані. Компанію їм склав відомий агент Піні Захаві, який опікується справами поляка. Завітав на захід і володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко.

Нагадаємо, документалку почали знімати, ще коли Лєвандовскі виступав за Баварію. Спочатку прем'єру було призначено на 2022 рік, але фільм побачить світ лише 31 березня цього року.

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