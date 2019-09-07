Гол Неймара у відеоогляді камбеку Бразилії в матчі з Колумбією – 2:2

"Жовто-зелені" змогли врятувати нічию завдяки асисту та голу Неймара. Дивіться відео голів та огляд протистояння Бразилія – Колумбія.
Товариський матч
Бразилія – Колумбія – 2:2
Голи: Каземіро, 19, Неймар, 58 – Мюріель, 25 (п.), 34
У рамках товариського матчу в американському місті Маямі зустрілися національні збірні Бразилії та Колумбії.
Президент Барселони оцінив імовірність приходу Неймара в зимове трансферне вікно
Команди продемонстрували видовищний футбол і порадували глядачів чотирма забитими голами. Родзинкою матчу стала поява на полі Неймара, який відновився після травми.
Перший тайм приніс три забитих м’ячі: на гол з кутового бразильців, колумбійці відповіли одинадцятиметровим та влучним пострілом з гри.
У другій половині зустрічі своє вагоме слово сказав Неймар: Дані Алвеш виконав зручну передачу, якою в глибині штрафного майданчика скористався фрорвард ПСЖ і зробив рахунок нічийним.
Мессі, Роналду, Неймар і Ко: ФІФА оголосила 55 претендентів на потрапляння у символічну збірну року