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Гол Неймара у відеоогляді камбеку Бразилії в матчі з Колумбією – 2:2

11:15 342 Читать на русском
Гол Неймара у відеоогляді камбеку Бразилії в матчі з Колумбією – 2:2
Бразилія – Колумбія – 2:2

"Жовто-зелені" змогли врятувати нічию завдяки асисту та голу Неймара. Дивіться відео голів та огляд протистояння Бразилія – Колумбія.

Товариський матч

Бразилія – Колумбія – 2:2

Голи: Каземіро, 19, Неймар, 58 – Мюріель, 25 (п.), 34

У рамках товариського матчу в американському місті Маямі зустрілися національні збірні Бразилії та Колумбії.

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Команди продемонстрували видовищний футбол і порадували глядачів чотирма забитими голами. Родзинкою матчу стала поява на полі Неймара, який відновився після травми.

Перший тайм приніс три забитих м’ячі: на гол з кутового бразильців, колумбійці відповіли одинадцятиметровим та влучним пострілом з гри.

У другій половині зустрічі своє вагоме слово сказав Неймар: Дані Алвеш виконав зручну передачу, якою в глибині штрафного майданчика скористався фрорвард ПСЖ і зробив рахунок нічийним.

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Колумбія Колумбія Бразилія Бразилія Товариські матчі
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