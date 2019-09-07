Гол Неймара в видеообзоре камбэка Бразилии в матче с Колумбией – 2:2

"Желто-зеленые" смогли спасти ничью благодаря ассисту и голу Неймара. Смотрите видео голов и обзор противостояния Бразилия – Колумбия.

Товарищеский матч

Бразилия – Колумбия – 2:2

Голы: Каземиро, 19, Неймар, 58 – Мюриэль, 25 (п.), 34

В рамках товарищеского матча в американском городе Майами встретились национальные сборные Бразилии и Колумбии.

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Команды продемонстрировали зрелищный футбол и порадовали зрителей четырьмя забитыми голами. Изюминкой матча стало появление на поле Неймара, который восстановился после травмы.

Первый тайм принес три забитых мяча: на гол с углового бразильцев, колумбийцы ответили одиннадцатиметровым и метким выстрелом с игры.

Во второй половине встречи свое веское слово сказал Неймар: Дани Алвеш выполнил удобную передачу, которой в глубине штрафной воспользовался фрорвард ПСЖ и сделал счет ничейным.

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