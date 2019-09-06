Президент Барселони оцінив імовірність приходу Неймара в зимове трансферне вікно

Жозеп-Марія Бартомеу прокоментував можливий розвиток трансферу бразильскої зірки ПСЖ.

"У зимове вікно Неймар не перейде в Барселону. Планування наступного сезону буде проходити в січні-лютому. Тоді ми можемо повернутися до розмови на цю тему. Але якщо ПСЖ продовжить вимагати такі великі суми...

"Ми не станемо посміховиськом для світового футболу", – Бартомеу різко відповів на вимоги ПСЖ щодо Неймара

Ми дізналися, що Неймар хотів покинути ПСЖ. Був момент, коли спортивний директор ПСЖ Леонардо став відкритим для переговорів, для нас і і для інших клубів. Ми не дійшли згоди, тому що не могли відповідати вимогам ПСЖ.

Президент ПСЖ назвав суму, за яку готовий відпустити Неймара

Трансфер Неймара став би тільки спортивним рішенням. Коли з'явилася можливість купити Неймара, спортивний відділ і головний тренер сказали нам, що ми повинні спробувати підписати його. Він буде додатковим підсиленням для команди в наступне літнє трансферне вікно", – наводить слова Батомеу Diario Sport.