Гол Шевченка потрапив у проморолик матчу Лаціо – Мілан

Мілан вже готується до поєдинку чемпіонату Італії проти Лаціо. Клуб у своєму Twitter опублікував кілька роликів, присвячених матчу.

В один з них потрапив гол нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка у ворота саме Лаціо. Форвард "россонері" виграв силову боротьбу у свого майбутнього одноклубника Алессандро Нести та відправив м'яч у ворота римлян.

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Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік та в сезоні 2008/09. У складі італійського клубу ставав чемпіоном Італії, переможцем Ліги чемпіонів та володарем "Золотого м'яча".

Поєдинок 13 туру чемпіонату Італії Лаціо – Мілан пройде у неділю, 25 листопада. Після 12 турів команди посідають 4 та 5 місця відповідно.

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