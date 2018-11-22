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Гол Шевченка потрапив у проморолик матчу Лаціо – Мілан

18:00 980 Читать на русском
Гол Шевченка потрапив у проморолик матчу Лаціо – Мілан
Андрій Шевченко / фото: ФФУ

Мілан вже готується до поєдинку чемпіонату Італії проти Лаціо. Клуб у своєму Twitter опублікував кілька роликів, присвячених матчу.

В один з них потрапив гол нинішнього тренера збірної України Андрія Шевченка у ворота саме Лаціо. Форвард "россонері" виграв силову боротьбу у свого майбутнього одноклубника Алессандро Нести та відправив м'яч у ворота римлян.

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Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 по 2006 рік та в сезоні 2008/09. У складі італійського клубу ставав чемпіоном Італії, переможцем Ліги чемпіонів та володарем "Золотого м'яча".

Поєдинок 13 туру чемпіонату Італії Лаціо – Мілан пройде у неділю, 25 листопада. Після 12 турів команди посідають 4 та 5 місця відповідно.

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Лаціо - Мілан: Неділя 25 листопада 2018

Лаціо
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дн
:
23
год
:
14
хв
Мілан
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