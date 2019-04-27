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Гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вест Хем

17:30 287 Читать на русском
Гол конкурента Ярмоленка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вест Хем
Антоніо став автором єдиного голу

Вест Хем завдав першої поразки Тоттенхему на новому стадіоні в 36-му турі АПЛ.

 
Майкл Антоніо 67’
67’ Майкл Антоніо

Тоттенхем більше володів ініціативою. Підопічні Почеттіно грали першим номером, а Вест Хем діяв здебільшого на контратаках. У першій 45-хвилинці "шпори" мали кілька хороших моментів для взяття воріт, однак не змогли їх реалізувати.

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У другому таймі господарі продовжували володіти територіальною перевагою, але пропустили: на екваторі тайму Майкл Антоніо відзначився після передачі Арнаутовіча. На 81-й хвилині Антоніо міг оформити дубль, проте Льоріс не дозволив йому цього зробити.

Після цієї поразки (першої на новому стадіоні) Тоттенхем з 70-ма очками залишився на третьому місці, Вест Хем набрав 46 пунктів і займає одинадцяту сходинку.

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Вест Хем Вест Хем Англія Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Вест Хем
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