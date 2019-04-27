Тоттенхем вдома несподівано поступився Вест Хему: 36-й тур АПЛ, матчі суботи

В рамках 36-го туру АПЛ Вест Хем на виїзді переміг Тоттенхем. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/2019, 36-й тур

Тоттенхем – Вест Хем – 0:1

Голи: Антоніо, 67

Крістал Пелас – Евертон – матч розпочнеться о 17:00

Саутгемптон – Борнмут – матч розпочнеться о 17:00

Уотфорд – Вулверхемптон – матч розпочнеться о 17:00

Фулхем – Кардіфф – матч розпочнеться о 17:00

Брайтон – Ньюкасл – матч розпочнеться о 19:30

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У лондонському дербі Тоттенхем приймав Вест Хем. "Молоти", які у першому колі мінімально поступились "шпорам", всі завдання у чемпіонаті на цей сезон вже вирішили і могли грати у своє задоволення. Натомість Тоттенхем мусів перемагати, аби відірватись від найближчого конкурента – Челсі.

У першому таймі Тоттенхем володів відчутною перевагою, створив більше гольових моментів, однак на табло залишились нулі. У другій половині зустрічі "шпори" продовжили тиснути, однак пропустили на 67-й хвилині: Майкл Антоніо після передачі Марко Арнаутовіча вивів свою команду вперед. На 81-й хвилині Антоніо міг оформити дубль, але Уго Льоріс врятував свої ворота.

Після цієї поразки (першої на новому стадіоні) Тоттенхем з 70-ма очками залишився на третьому місці, Вест Хем набрав 46 пунктів і займає одинадцяту сходинку.

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