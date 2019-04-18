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Почеттіно божевільно святкував після матчу проти Манчестер Сіті – епічне відео з роздягальні Тоттенхема

18 квітня 23:41 173 Читать на русском
Почеттіно божевільно святкував після матчу проти Манчестер Сіті – епічне відео з роздягальні Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Мауріціо Почеттіно не стримував емоцій після виходу своєї команди у півфінал Ліги чемпіонів.

 

Після поразки від Ман Сіті з прийнятним рахунком у матчі-відповіді 1/4 фіналу (3:4) аргентинський фахівець влаштував справжнє шоу в роздягальні стадіону Етіхад. Почеттіно, зокрема, показував улюблений жест свого співвітчизника Дієго Сімеоне, який при першій-ліпшій нагоді відзначає великі яйця гравців Атлетіко, а також ледь не розтрощив тактичну дошку.

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Після цього керманич "шпор" виконував разом з гравцями різноманітні пісні, весело пританцьовуючи.

Нагадаємо, що Тоттенхем вперше у власній історії пробився у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Аяксом.

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Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем
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