Почеттіно божевільно святкував після матчу проти Манчестер Сіті – епічне відео з роздягальні Тоттенхема

Головний тренер Тоттенхема Мауріціо Почеттіно не стримував емоцій після виходу своєї команди у півфінал Ліги чемпіонів.

Після поразки від Ман Сіті з прийнятним рахунком у матчі-відповіді 1/4 фіналу (3:4) аргентинський фахівець влаштував справжнє шоу в роздягальні стадіону Етіхад. Почеттіно, зокрема, показував улюблений жест свого співвітчизника Дієго Сімеоне, який при першій-ліпшій нагоді відзначає великі яйця гравців Атлетіко, а також ледь не розтрощив тактичну дошку.

Гвардіола знову сконфузився в Лізі чемпіонів, а Почеттіно зробив майже подвиг – неймовірний Сон для "шпор"

Після цього керманич "шпор" виконував разом з гравцями різноманітні пісні, весело пританцьовуючи.

Нагадаємо, що Тоттенхем вперше у власній історії пробився у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Аяксом.

Гвардіолу критикують через Барселону: коли виліт з Ліги чемпіонів не повинен стати вироком

Fair to say that Mauricio Pochettino enjoyed Tottenham's win last night pic.twitter.com/F3mFL1Nxka