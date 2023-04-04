Поєдинок на Местальї між Валенсією та Райо Вальєкано мав велике значення для обох колективів. "Кажани" у випадку перемоги чи хоча б нічиєї покинули б зону вильоту, а "блискавки" піднялись би на сьому позицію – вона дає право зіграти в Лізі конференцій. Що найбільш важливо, мадридці могли перервати 6-матчеву безвиграшну серію.

Гості так сильно налаштувались, що відкрили рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі. Голом відзначився Комесанья, який опинився у центрі штрафного в повній самотності, прийняв подачу з лівого флангу й розстріляв ворота. 0:1!

Валенсія відповіла на 25-й хвилині навісом на дальню стійку – Клюйверт замкнув у дотик, але влучив у стійку. Цікавіших епізодів у першому таймі не було. Команди провели всього по 4 удари.

По перерві ж гра змінилася кардинально – "кажани" довели володіння м'ячем до 70% і провели 14 пострілів по воротах, в той час як Райо Вальєкано спромігся всього на три постріли.

Щоправда, реально небезпечних моментів до 80-х хвилин левантійці створили всього два. Один із них являв собою подачу з кутового, яку замкнув Діакабі – над поперечкою. В іншому епізоді Клюйверт зачепився за крос на лінію воротарського й потужно пробив під праву стійку, змусивши голкіпера виконувати сейв.

Зрештою, на 81-й хвилині черговий крос "кажанів" завершився ударом головою з близької відстані в руку Балью. Арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті, який реалізував Клюйверт – 1:1! Втім, дотиснути мадридців вже не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Валенсія набрала 27 очок і покинула зону вильоту, однак одразу у трьох команд за її спиною така ж кількість залікових балів. Райо Вальєкано з 37 пунктами залишився восьмим.

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