Гол Чигринського допоміг АЕКу врятувати нічию з ПАОКом

АЕК на власному полі розписав результативну нічию з ПАОКом в рамках 5-го туру грецької Суперліги.

Чемпіонат Греції, 5 тур

АЕК – ПАОК – 2:2

Голи: Чигринський, 54, Делетік, 79 – Свідерскі, 16, 58

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Поєдинок між лідерами грецького футболу завершився без переможця. У стартовому складі АЕКа вийшов українець Дмитро Чигринський та допоміг своїй команді втримати нічию.

ПАОК двічі виходив вперед завдяки голам Свідерскі. Але господарі кожного разу знаходили в собі сили відігратися. Зокрема перший гол АЕКа забив Чигринський. Дмитро в один дотик переправив м'яч у ворота після штрафного у виконанні Лівайї.

Після п'яти турів ПАОК набрав 11 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції. В АЕКа на один заліковий пункт менше.