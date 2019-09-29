toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Гол Чигринского помог АЕКу спасти ничью с ПАОКом

21:31 75 Читати українською
Гол Чигринского помог АЕКу спасти ничью с ПАОКом
Дмитрий Чигринский / фото: ФК АЕК

АЕК на своем поле расписал результативную ничью с ПАОКом в рамках 5-го тура греческой Суперлиги.

Чемпионат Греции, 5 тур

АЕК – ПАОК – 2:2

Голы: Чигринский, 54, Делетик, 79 – Свидерски, 16, 58

"Зінченко – велика проблема для Сіті". Евертон вичавив з українця всі соки, тренери "підставили", фани спалахнули гнівом

Поединок между лидерами греческого футбола завершился без победителя. В стартовом составе АЕКа вышел украинец Дмитрий Чигринский и помог своей команде удержать ничью.

ПАОК дважды выходил вперед благодаря голам Свидерски. Но хозяева каждый раз находили в себе силы отыграться. В частности первый гол АЕКа забил Чигринский. Дмитрий в одно касание переправил мяч в ворота после штрафного в исполнении Ливайи.

После пяти туров ПАОК набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. У АЕКа на один зачетный пункт меньше.

blog_ava
"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ
15:45
985
Теги
Видеоновости АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Чигринский Дмитрий Чигринский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
40
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук