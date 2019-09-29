Гол Чигринского помог АЕКу спасти ничью с ПАОКом

АЕК на своем поле расписал результативную ничью с ПАОКом в рамках 5-го тура греческой Суперлиги.

Чемпионат Греции, 5 тур

АЕК – ПАОК – 2:2

Голы: Чигринский, 54, Делетик, 79 – Свидерски, 16, 58

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Поединок между лидерами греческого футбола завершился без победителя. В стартовом составе АЕКа вышел украинец Дмитрий Чигринский и помог своей команде удержать ничью.

ПАОК дважды выходил вперед благодаря голам Свидерски. Но хозяева каждый раз находили в себе силы отыграться. В частности первый гол АЕКа забил Чигринский. Дмитрий в одно касание переправил мяч в ворота после штрафного в исполнении Ливайи.

После пяти туров ПАОК набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. У АЕКа на один зачетный пункт меньше.