Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

Карпати програли Десні в 17-му турі УПЛ та продовжили безвиграшну серію. Дивіться відеоогляд матчу Карпати – Десна на "Футбол 24".

Десна розгромила Карпати, забивши у ворота "зелено-білих" одразу 6 голів. Авторами забитих м'ячів у складі гостей стали Імереков, Хльобас, а Філіппов та Калітвінцев оформили по дублю.

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Карпати відповіли результативними ударами Назарини з пенальті та Бойчука. Гол останнього варто відзначити окремо – форвард вразив ворота Десни ефектним ударом через себе. Зауважимо, що 3 голи Карпати пропустили в меншості, адже на 57-й хвилині голкіпер львів'ян Олег Кудрик отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Десна, набравши 33 очки, наздогнала Динамо, яке в цьому турі грає проти Зорі. Карпати залишились на 11-му місці – скромні 11 балів. Львів'яни не виграють у 10-ти останніх матчах УПЛ.

До слова, 8 голів в одному матчі – рекордний показник в УПЛ 2019/20.

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