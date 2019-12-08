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Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6

17:51 169 Читать на русском
Гол через себе та найрезультативніший матч сезону у відеоогляді Карпати – Десна – 2:6
Карпати пропустили 6 голів від Десни / ФК Карпати

Карпати програли Десні в 17-му турі УПЛ та продовжили безвиграшну серію. Дивіться відеоогляд матчу Карпати – Десна на "Футбол 24".

17’ Єгор Назарина
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
 
Максим Імереков 3’
Олександр Філіппов 16’
Владислав Калітвінцев 53’
Дмитро Хльобас 77’
Владислав Калітвінцев 80’
Олександр Філіппов 89’
3’ Максим Імереков
16’ Олександр Філіппов
17’ Єгор Назарина
53’ Владислав Калітвінцев
57’ Олег Кудрик
64’ Александру Бойчук
77’ Дмитро Хльобас
80’ Владислав Калітвінцев
89’ Олександр Філіппов

Десна розгромила Карпати, забивши у ворота "зелено-білих" одразу 6 голів. Авторами забитих м'ячів у складі гостей стали Імереков, Хльобас, а Філіппов та Калітвінцев оформили по дублю.

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Карпати відповіли результативними ударами Назарини з пенальті та Бойчука. Гол останнього варто відзначити окремо – форвард вразив ворота Десни ефектним ударом через себе. Зауважимо, що 3 голи Карпати пропустили в меншості, адже на 57-й хвилині голкіпер львів'ян Олег Кудрик отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Десна, набравши 33 очки, наздогнала Динамо, яке в цьому турі грає проти Зорі. Карпати залишились на 11-му місці – скромні 11 балів. Львів'яни не виграють у 10-ти останніх матчах УПЛ.

До слова, 8 голів в одному матчі – рекордний показник в УПЛ 2019/20.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком

blog_ava
Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком
15:56
6889
Теги
Відеоновини Карпати - Десна Александру Бойчук Александру Бойчук Десна Десна Красиві голи Фантастичні голи Карпати Карпати
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