Гарі Невілл: Боатенг марить, якщо вважає себе гравцем

Екс-захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл розкритикував гру Жерома Боатенга в матчі проти Швеції.

"Центральні захисники збірної Німеччини були посміховиськом. Боатенг з якоїсь незрозумілої причини раптом вирішив, що він Франц Беккенбауер.

Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Він грав під керівництвом Гвардіоли і дійсно почав вірити в те, що він фантастичний футболіст. Смішним це здавалося лише в першому таймі. Боатенг марить, думаючи, що є гравцем. Він просто ходить вперед і назад по полю", – цитує Невілла Goal.com.

ЧС-2018 Німеччина – Швеція: золотий гол королів драми в меншості та нереальна інтрига у групі