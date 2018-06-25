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Гарі Невілл: Боатенг марить, якщо вважає себе гравцем

24 червня 15:45 679 Читать на русском
Гарі Невілл: Боатенг марить, якщо вважає себе гравцем
Гарі Невілл / Фото: Sky Sports

Екс-захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл розкритикував гру Жерома Боатенга в матчі проти Швеції.

"Центральні захисники збірної Німеччини були посміховиськом. Боатенг з якоїсь незрозумілої причини раптом вирішив, що він Франц Беккенбауер.

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Він грав під керівництвом Гвардіоли і дійсно почав вірити в те, що він фантастичний футболіст. Смішним це здавалося лише в першому таймі. Боатенг марить, думаючи, що є гравцем. Він просто ходить вперед і назад по полю", – цитує Невілла Goal.com.

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Матч завершено
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Теги
ЧС 2018 Німеччина - Швеція Німеччина Німеччина Ґарі Невілл Ґарі Невілл Жером Боатенг Жером Боатенг
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