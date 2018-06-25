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Г.Невилл: Боатенг бредит, если считает себя игроком

24 июня 15:45 193 Читати українською
Г.Невилл: Боатенг бредит, если считает себя игроком
Гари Невилл / Фото: Sky Sports

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Гари Невилл раскритиковал игру Жерома Боатенга в матче против Швеции.

"Центральные защитники сборной Германии были посмешищем. Боатенг с какой-то непонятной причине вдруг решил, что он Франц Беккенбауэр.

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Он играл под руководством Гвардиолы и действительно начал верить в то, что он фантастический футболист. Смешным это казалось лишь в первом тайме. Боатенг бредит, думая, что является игроком. Он просто ходит вперед и назад по полю", – цитирует Невилла Goal.com.

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Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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ЧМ 2018 Германия - Швеция Германия Германия Гари Невилл Гари Невилл Жером Боатенг Жером Боатенг
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