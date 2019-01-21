Глен Джонсон оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник збірної Англії Глен Джонсон завершив професіональну кар'єру.

"Кожен гравець знає, коли його час позаду. Я завжди хотів завершити кар'єру у віці, коли відчуваю, що моє тіло в хорошій формі", – сказав Джонсон Talksport.

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Глен Джонсон протягом своєї кар'єри встиг пограти за такі клуби, як Челсі та Ліверпуль, а також у збірній Англії, з якою виходив на ЧС-2010. Останнім клубом у кар'єрі захисника був Сток Сіті, який минулого року вилетів з АПЛ.

Останні півроку Глен був у статусі вільного агента, після чого прийняв рішення повісити бутси на цвях.