Глава італійського НОК знайшов серйознішу за расизм проблему Серії А

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго впевнений, що постійні прояви расизму – не найгірша риса місцевого футболу.

"Фанати, які знущаються над темношкірими гравцями, неправі. Ця ситуація неправильна.

П'яніч став черговою жертвою образ через походження у Серії А

Та є дещо більш неправильне: спортсмен із зарплатою 3 млн євро, який картинно падає у штрафному майданчику суперника, а потім з легкістю б'є пенальті", – наводить слова Малаго Football Italia.

Нагадаємо, що старт сезону 2019/20 в італійській Серії А наразі супроводжується скандалами. Зокрема, Ромелу Лукаку, Франк Кессьє та Естеван Дальбер зазнали расистських образ. В інциденті з останнім арбітру навіть довелося перервати поєдинок.