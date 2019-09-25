toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Глава італійського НОК знайшов серйознішу за расизм проблему Серії А

21:29 265 Читать на русском
Глава італійського НОК знайшов серйознішу за расизм проблему Серії А
Ромелу Лукаку навряд погодиться із Малаго / AP

Президент Національного олімпійського комітету Італії Джованні Малаго впевнений, що постійні прояви расизму – не найгірша риса місцевого футболу.

"Фанати, які знущаються над темношкірими гравцями, неправі. Ця ситуація неправильна.

П'яніч став черговою жертвою образ через походження у Серії А

Та є дещо більш неправильне: спортсмен із зарплатою 3 млн євро, який картинно падає у штрафному майданчику суперника, а потім з легкістю б'є пенальті", – наводить слова Малаго Football Italia.

Нагадаємо, що старт сезону 2019/20 в італійській Серії А наразі супроводжується скандалами. Зокрема, Ромелу Лукаку, Франк Кессьє та Естеван Дальбер зазнали расистських образ. В інциденті з останнім арбітру навіть довелося перервати поєдинок.

blog_ava
УЄФА опублікував календар Ліги націй 2020/21 – збірна України гратиме серед еліти
15:57
9393
Теги
Італія Серія А Расизм у футболі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
25
хв
Ейбар
20:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук