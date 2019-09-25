Глава итальянского НОК нашел в Серии А проблему, посерьезнее расизма

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго уверен, что постоянные проявления расизма – не самая плохая черта местного футбола.

"Фанаты, которые издеваются над темнокожими игроками, неправы. Эта ситуация неправильна.

Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А

Но есть кое-что несколько более неправильное: спортсмен с зарплатой 3 млн евро, картинно падающий в штрафной соперника, а потом с легкостью бьющий пенальти", – приводит слова Малаго Football Italia.

Напомним, что старт сезона 2019/20 в итальянской Серии А пока сопровождается скандалами. В частности, Ромелу Лукаку, Франк Кессье и Эстеван Дальбер подверглись расистским оскорблениям. В инциденте с последним арбитру даже пришлось прервать поединок.