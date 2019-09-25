toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Глава итальянского НОК нашел в Серии А проблему, посерьезнее расизма

21:30 35 Читати українською
Глава итальянского НОК нашел в Серии А проблему, посерьезнее расизма
Ромелу Лукаку вряд ли согласится с Малаго / AP

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго уверен, что постоянные проявления расизма – не самая плохая черта местного футбола.

"Фанаты, которые издеваются над темнокожими игроками, неправы. Эта ситуация неправильна.

Пьянич стал очередной жертвой оскорблений из-за происхождения в Серии А

Но есть кое-что несколько более неправильное: спортсмен с зарплатой 3 млн евро, картинно падающий в штрафной соперника, а потом с легкостью бьющий пенальти", – приводит слова Малаго Football Italia.

Напомним, что старт сезона 2019/20 в итальянской Серии А пока сопровождается скандалами. В частности, Ромелу Лукаку, Франк Кессье и Эстеван Дальбер подверглись расистским оскорблениям. В инциденте с последним арбитру даже пришлось прервать поединок.

blog_ava
Лига наций: УЕФА изменил порядок формирования групп – сборная Украины получит дополнительного соперника
00:24
1207
Теги
Италия Серия А Расизм в футболе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
55
мин
Эйбар
20:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук