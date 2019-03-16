Гладкий відзначився голом за Адана Демірспор

Український форвард Олександр Гладкий забитим м'ячем допоміг своєму клубу перемогти в матчі другого дивізіону чемпіонату Туреччини.

Туреччина. Ліга 1, 26-й тур

Елязиспор – Адана Демірспор – 0:2

Голи: Гладкий, 8 (пен.), Каге, 90+4

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Олександр вийшов у стартовому складі своєї команди проти Елязиспора та відзначився вже у дебюті зустрічі.

На 8-й хвилині зустрічі Гладкий вдало реалізував пенальті. В підсумку поєдинок завершився перемогою Демірсопра. На останніх хвилинах перевагу гостів подвоїв Каге.

Зазначимо, що це вже 2-й гол Гладкого за 3 матчі у складі турецької команди.