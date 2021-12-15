"Ніколи не шкодував про це, чесно. Я сьогодні з українським паспортом у Харкові відчуваю себе дуже добре. Пишаюся цим. Прийняла мене ця країна. Дала можливість, і я ніколи не шкодував, що б там не сталось. Звичайно, усі хочуть грати за свою рідну країну. Рішення було важке, але правильне.

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Як виникла ця ідея? Це був мій другий сезон у Металісті, у сезоні-2007/08 став найкращим бомбардиром, а команда забирає бронзові медалі. Але у збірну Сербії мене ніхто не запрошував. І Красніков запитав, чи є у мене інтерес пограти за збірну України. Я подумав, з батьками поговорив і ухвалив рішення. Я вирішив, що так буде добре. І зараз дуже радий, що це рішення ухвалив.

У збірній України мене прийняли відмінно. Клубами рубались, але у збірній ніяких суперечок не було. Суто жарти на рівні – ми вас потім у чемпіонаті обіграємо. Я вдячний усім українцям за цю можливість. Мене ще у Сербії виховали викладатися на максимум. Співав гімн України 35 разів. Завжди були розмови у пресі, чи вміє хтось співати. На відео можна подивитися, що я співав гімн. І народу було приємно. Як я кажу: нехай краще не співає, але грає у футбол і біжить", – резюмував Девіч в інтерв'ю Football Hub.

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