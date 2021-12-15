"Вважаю, що тоді зробив правильний вибір. А зараз казати – що було б, якби... Хотілося піти туди. Тоді були такі відносини – Шахтар з Металістом були ближчими. Динамо з Дніпром, а Металіст із Шахтарем – так було. Хороший гравець Металіста міг перейти в Шахтар, а якщо щось не вийшло – назад. Динамо ж мало кращі стосунки з Дніпром.

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Тоді Шахтар потрапив безпосередньо у Лігу чемпіонів, і стиль гри з бразильцями був схожий, як у Металісті. Якщо чесно, не знаю, як би розвивалася ситуація, якби перейшов у Динамо. З'явилася пропозиція від Шахтаря, а Металісту тоді не вдалося вийти в групу ЛЧ. Якщо брати мою кар'єру, то у груповому етапі Ліги чемпіонів я грав тільки із Шахтарем", – пояснив Девіч у інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, форвард відіграв за Шахтар всього півроку (4 голи в 16 матчах), після чого повернувся у Металіст.

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