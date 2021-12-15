"Никогда не жалел об этом, честно. Я сегодня с украинским паспортом в Харькове чувствую себя очень хорошо. Горжусь этим. Приняла меня эта страна. Дала возможность, и я никогда не жалел, что бы там ни случилось. Конечно, все хотят играть за свою родную страну. Решение было тяжелое, но правильное.

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Как возникла эта мысль? Это был мой второй сезон в Металлисте, в сезоне 2007/08 стал лучшим бомбардиром, а команда забирает бронзовые медали. Но в сборную Сербии меня никто не приглашал. И Красников спросил, есть ли у меня интерес поиграть за сборную Украины. Я подумал, с родителями поговорил и принял решение. Я решил, что так будет хорошо. И сейчас очень рад, что это решение принял.

В сборной Украины меня приняли отлично. Клубами рубились, но в сборной никаких споров не было. Сугубо шутки на уровне – мы вас потом в чемпионате обыграем. Я благодарен всем украинцам за эту возможность. Меня еще в Сербии воспитали выкладываться на максимум. Пел гимн Украины 35 раз. Всегда были разговоры в прессе, умеет ли кто-нибудь петь. На видео можно посмотреть, что я пел гимн. И народу было приятно. Как я говорю: пусть лучше не поет, но играет в футбол и бежит", – резюмировал Девич в интервью Football Hub.

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