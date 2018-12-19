Гіггз покинув тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Моурніью, – The Times

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз змушений був покинути тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Жозе Моурінью.

За інформацією британського видання The Times, віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд у 2016 році хотів призначити Раяна Гіггза головним помічником Моурінью у Манчестер Юнайтед.

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Однак, португалець відмовився працювати з легендою "червоних дияволів". Моурінью аргументував це тим, що не може довіряти людині, яка впродовж 8 років мала роман з дружиною власного брата.

Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед 18 грудня. Новим наставником був призначений Уле Гуннар Сульшер.

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