toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ДИНАМО

Гіггз покинув тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Моурніью, – The Times

20:53 588 Читать на русском
Гіггз покинув тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Моурніью, – The Times
Жозе Моурінью та Раян Гіггз / Соцмережі

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз змушений був покинути тренерський штаб Манчестер Юнайтед через Жозе Моурінью.

За інформацією британського видання The Times, віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд у 2016 році хотів призначити Раяна Гіггза головним помічником Моурінью у Манчестер Юнайтед.

"У мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – Моурінью вперше поспілкувався з журналістами після відставки

Однак, португалець відмовився працювати з легендою "червоних дияволів". Моурінью аргументував це тим, що не може довіряти людині, яка впродовж 8 років мала роман з дружиною власного брата.

Нагадаємо, Жозе Моурінью був звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед 18 грудня. Новим наставником був призначений Уле Гуннар Сульшер.

Total ravage: кар'єра Моурінью в Манчестер Юнайтед – другорядні трофеї, ненависть у роздягальні та втеча від реальності

Теги
Жозе Моурінью Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Раян Гіггз Раян Ґіґґз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
21
год
:
21
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук