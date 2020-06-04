Гіггз отримає престижну нагороду від команди Ла Ліги

Легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз буде винагороджений за свою відданість.

Раян Гіггз отримає нагороду "Людина одного клубу" від Атлетіка Більбао, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Гіггз зізнався, що міг покинути Манчестер Юнайтед через Бекхема

"Ми говоримо про футболіста світового рівня, який проявив непохитну відданість своєму клубу", – йдеться в заяві прес-служби Атлетіка.

Нагадаємо, Раян є вихованцем МЮ, провів усю кар'єру в таборі манкуніанців і навіть встиг попрацювати тренерському штабі "червоних дияволів". Зараз фахівець очолює збірну Уельсу.

"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України