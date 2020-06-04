toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Гіггз отримає престижну нагороду від команди Ла Ліги

07:30 196 Читать на русском
Гіггз отримає престижну нагороду від команди Ла Ліги
Раян Гіггз та Алекс Фергюсон / Фото ФК МЮ

Легенда Манчестер Юнайтед Раян Гіггз буде винагороджений за свою відданість.

Раян Гіггз отримає нагороду "Людина одного клубу" від Атлетіка Більбао, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Гіггз зізнався, що міг покинути Манчестер Юнайтед через Бекхема

"Ми говоримо про футболіста світового рівня, який проявив непохитну відданість своєму клубу", – йдеться в заяві прес-служби Атлетіка.

Нагадаємо, Раян є вихованцем МЮ, провів усю кар'єру в таборі манкуніанців і навіть встиг попрацювати тренерському штабі "червоних дияволів". Зараз фахівець очолює збірну Уельсу.

"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України

blog_ava
"Я пам'ятаю сльози Шевченка": Гусєв – про роковий матч, який поклав хрест на мрії збірної України про чемпіонат світу
08:00
591
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Раян Гіггз Раян Ґіґґз Атлетік Атлетік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
7
год
:
49
хв
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Майнц
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук