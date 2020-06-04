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Гиггз получит престижную награду от команды Ла Лиги

07:30 3 Читати українською
Гиггз получит престижную награду от команды Ла Лиги
Райан Гиггз и Алекс Фергюсон / Фото ФК МЮ

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз будет вознагражден за свою преданность.

Райан Гиггз получит награду "Человек одного клуба" от Атлетика Бильбао, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Гиггз признался, что мог покинуть Манчестер Юнайтед из-за Бекхэма

"Мы говорим о футболисте мирового уровня, который проявил непоколебимую преданность своему клубу", – говорится в заявлении пресс-службы Атлетика.

Напомним, Райан является воспитанником МЮ, провел всю карьеру в лагере манкунианцев и даже успел поработать тренерском штабе "красных дьяволов". Сейчас специалист возглавляет сборную Уэльса.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Райан Ґіґґз Атлетик Атлетик
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