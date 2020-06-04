Гиггз получит престижную награду от команды Ла Лиги

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Ліверпуль продумав трансфер гравця на 175 млн, на зірці ставили хрест – секретні матеріали, які зацінив би ЛобановськийАнглия — 3 июнь 1398
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"Від мене чекали Шевченка!": Деметрадзе дякував Динамо за унікальний гол, вибивав гроші, любив українок і мстив РосіїОвертайм — 3 июнь 554
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Динамо рассматривает сенсационную замену Михайличенко – новым тренером может стать иностранецУкраина — 3 июнь 2130
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Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дноГермания — 2 июнь 578