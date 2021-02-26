Сирота потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи – дебютант Динамо склав компанію зіркам Тоттенхема і Арсенала
Захисник Динамо Олександр Сирота опинився серед найкращих гравців Ліги Європи за підсумками другого матчу 1/16 фіналу турніру.
Феєричним видався дебют захисника Динамо Олександра Сироти у єврокубках. 20-річний оборонець вийшов у стартовому складі надважливого матчу проти Брюгге і каші не зіпсував.
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Ба більше, Олександр одразу отримав визнання у другому за силою євротурнірі – українець потрапив у команду тижня Ліги Європи, яку склав УЄФА.
До слова, зустрічі проти Брюгге – перший досвід для Сироти у дорослих єврокубках. Раніше він провів 5 поєдинків у футболці "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА.
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