Феєричним видався дебют захисника Динамо Олександра Сироти у єврокубках. 20-річний оборонець вийшов у стартовому складі надважливого матчу проти Брюгге і каші не зіпсував.

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Ба більше, Олександр одразу отримав визнання у другому за силою євротурнірі – українець потрапив у команду тижня Ліги Європи, яку склав УЄФА.

До слова, зустрічі проти Брюгге – перший досвід для Сироти у дорослих єврокубках. Раніше він провів 5 поєдинків у футболці "біло-синіх" в Юнацькій лізі УЄФА.

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