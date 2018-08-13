Гецко – про Супрягу: Головне, щоб його не загнали в Динамо

Колишній форвард збірної України Іван Гецко оцінив перспективи Владислава Супряги в столичному клубі.

"Я непогано знаю Супрягу. Він з нашого краю, з Одеської області. Відразу скажу, що Динамо не прогадали, підписавши цього молодого форварда. У нього є все, щоб вирости в сильного нападника.

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Це нестандартний футболіст, який має чуття гола, вибираючи правильні позиції при позиційних атаках команди. А про контратаки я взагалі не говорю, швидкістю Владислав відрізняється відмінною.

Головне, щоб в Динамо його не загнали. Важливо, щоб з нього не вимагали відразу і багато, адже хлопцеві тільки 19 років. У нього ще не було школи на високому рівні.

Через це є побоювання, що Супряга з першого разу може не проявитисебе, тому тренерському штабу Динамо потрібно терпіння", – розповів Гецко в коментарі Команда1.

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