toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Гецко – о Супряге: Главное, чтобы его не загнали в Динамо

10:19 73 Читати українською
Гецко – о Супряге: Главное, чтобы его не загнали в Динамо
Іван Гецко / фото з соцмереж

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко оценил перспективы Владислава Супряги в столичном клубе.

"Я неплохо знаю Супрягу. Он из нашего края, из Одесской области. Сразу скажу, что Динамо не прогадали, подписав этого молодого форварда. У него есть все, чтобы вырасти в сильного нападающего.

Кто такой Владислав Супряга, и почему Динамо его подписало за баснословные деньги

Это нестандартный футболист, который имеет чувство гола, выбирая правильные позиции при позиционных атаках команды. А о контратаках я вообще не говорю, скоростью Владислав отличается отменной.

Главное, чтобы в Динамо его не загнали… Важно, чтобы с него не требовали сразу и много, ведь парню только 19 лет. У него еще не было школы на высоком уровне.

И из-за этого есть опасения, что Супряга с первого раза может и не проявить себя, поэтому тренерскому штабу Динамо нужно терпение" – рассказал Гецко в комментарии Команда1.

Президент СК Днепр-1 Береза рассказал, сколько Динамо заплатило за переход Супряги

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Иван Гецко Владислав Супряга Владислав Супряга
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
7
час
:
31
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук