Гецко – о Супряге: Главное, чтобы его не загнали в Динамо

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко оценил перспективы Владислава Супряги в столичном клубе.

"Я неплохо знаю Супрягу. Он из нашего края, из Одесской области. Сразу скажу, что Динамо не прогадали, подписав этого молодого форварда. У него есть все, чтобы вырасти в сильного нападающего.

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Это нестандартный футболист, который имеет чувство гола, выбирая правильные позиции при позиционных атаках команды. А о контратаках я вообще не говорю, скоростью Владислав отличается отменной.

Главное, чтобы в Динамо его не загнали… Важно, чтобы с него не требовали сразу и много, ведь парню только 19 лет. У него еще не было школы на высоком уровне.

И из-за этого есть опасения, что Супряга с первого раза может и не проявить себя, поэтому тренерскому штабу Динамо нужно терпение" – рассказал Гецко в комментарии Команда1.

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