Німеччина, Бундесліга, 5-й тур

Аугсбург – Герта – 0:2

Голи: Люкебакіо, 57, Ріхтер, 90+3

Борусія М – Майнц – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Аугсбург приймав Герту. Обидві команди жахливо розпочали сезон, маючи у пасиві по три поразки. Очна дуель аутсайдерів могла принести комусь довгоочікувану перемогу.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише в середині першого тайму. Груесо втік на побачення з Крістенсеном, але Уремовіч встиг його наздогнати і грубо завалив перед самим штрафним. Арбітр відверто пошкодував хорватського захисника, показавши йому лише "гірчичник". За мить він ледь не дозволив Беріші забити з гострого кута. Тринькав Мергім моменти і сам, влучивши в одному з епізоді у стійку.

По перерві берлінці додали різноманітності в атаці і вийшли вперед: Платтенхард вирізав божевільний навіс з лівого флангу у штрафний прямісінько на голову Люкебакіо і бельгієць махнув нею у правильний бік. "Стара дама" була ближчою до того аби забити вдруге – у баварців мало що виходило. Зрештою на третій доданій берлінці розкатали захист суперника і подвоїли. Як наслідок, Сандро Шварц здобув свою першу перемогу після повернення у Бундеслігу – Герта з 4 пунктами піднялась на 13 сходинку, Аугсбург з 3 пунктами опустився на п'ятнадцяте місце.

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