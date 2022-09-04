Германия, Бундеслига, 5-й тур

Аугсбург – Герта – 0:2

Голы: Люкебакио, 57, Рихтер, 90+3

Боруссия М – Майнц – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Аугсбург принимал Герту. Обе команды ужасно начали сезон, имея в пассиве по три поражения. Очная дуэль аутсайдеров могла принести кому-то долгожданную победу.

Первый по-настоящему опасный момент возник лишь в середине первого тайма. Груэсо убежал на свидание с Кристенсеном, но Уремович успел его догнать и грубо завалил перед самым штрафным. Арбитр откровенно пожалел хорватского защитника, показав ему только "горчичник". Через мгновение он едва не позволил Берише забить с острого угла. Разбазаривал Мергим моменты и сам, попав в одном из эпизоде ​​в стойку.

После перерыва берлинцы добавили разнообразия в атаке и вышли вперед: Платтенхард вырезал сумасшедший навес с левого фланга в штрафную прямо на голову Люкебакио и бельгиец махнул ею в правильную сторону. "Старая дама" была ближе к тому, чтобы забить второй раз – у баварцев мало что получалось. Наконец, на третьей добавленной минуте берлинцы раскатали защиту соперника и удвоили. Как следствие, Сандро Шварц одержал свою первую победу после возвращения в Бундеслигу – Герта с 4 пунктами поднялась на 13 строчку, Аугсбург с 3 пунктами опустился на пятнадцатое место.

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