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Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляція

20:40 448 Читать на русском
Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляція
Євген Коноплянка / S04

Шальке зустрічається з Гертою в 19 турі німецької Бундесліги. Євген Коноплянка грає з перших хвилин.

Матч Герта – Шальке розпочнеться о 21.30 за Києвом. Пряму трансляцію від MEGOGO ви зможете переглянути в цій новині.

Стартові склади команд:

Герта: Ярстейн – Штарк, Лустенбергер, Рекік – Лазаро, Груїч, Майєр, Дуда, Пляттенгардт – Зельке, Ібішевіч.

Запасні: Кьопке, Торунарінга, Даріда, Калу, Крафт, Міттештедт, Шелбред.

Шальке: Нюбель – Сане, Настасіч, Стамбулі – Каліджурі, Руді, Очіпка – Шьопф, Ут, Коноплянка – Скрибскі.

Запасні: Ферманн, Менділь, Маскарель, Сердар, Бенталеб, Кутуджу, Райт.

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Німеччина19 турБерлінський олімпійський стадіон (Берлін)

Герта - Шальке: П'ятниця 25 січня 2019

Герта

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Шальке
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