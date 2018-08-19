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Герта орендувала у Ліверпуля Груїча

18:12 63 Читать на русском
Герта орендувала у Ліверпуля Груїча
Марко Груїч / фото ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Марко Груїч продовжить кар'єру в Німеччині.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті повідомив, що сербський півзахисник Марко Груїч підписав новий контракт з "червоними" та перейшов у Герту на правах річної оренди.

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В минулому сезоні Груїч зіграв за Ліверпуль 6 матчів, а друг половину сезону провів в оренді за Кардіфф, у складі якого він провів 14 матчів та забив 1 гол.

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Німеччина Марко Груїч Марко Груїч Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини Ліверпуль Ліверпуль Герта Герта
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