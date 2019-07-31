Реал – Фенербахче: Лунін припустився помилки, черговий провал захисту мадридців, Бензема вирішив усі проблеми

Іспанський гранд зміг перемогти Фенербахче у надрезультативному матчі за третє місце Audi Cup.

Audi Cup, матч за третє місце

Реал – Фенербахче – 5:3

Голи: Бензема, 12, 27, 53, Начо, 62, Маріано Діас, 80 – Родрігес, 6, Дірар, 35, Туфан, 59

Андрій Лунін розпочинав гру на лаві запасних, тому страждати від слабкої гри "вершкових" у захисті довелося Кейлору Навасу. Вже на 6-ій хвилині Гаррі Родрігес легко прорвався лівим флангом і обвідним ударом вразив ворота мадридців.

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Провальну гру партнерів вирішив виправити Карім Бензема, який оформив дубль у першому таймі. Втім, Реал пропустив знову – Кейлор Навас не зміг дотягнутися до м'яча після потужного удару Дірара і рикошета від Одріосоли.

Лунін замінив костаріканця у перерві, а вже через кілька хвилин Бензема забив свій третій гол. Але Фенербахче відігрався знову, на жаль, не без допомоги голкіпера збірної України. Лунін не зміг жорстко відбити дальній постріл Туфана, і м'яч від руки українця полетів у сітку воріт.

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Зрештою, "бронза" товариського турніру все ж дісталася мадридцям. Голи Начо і Маріано Діаса принесли перемогу Реалу – 5:3.