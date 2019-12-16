toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ДЕСНА - ДИНАМО

Героїчний похід Куртуа на кутовий, який врятував Реал, у відеоогляді матчу проти Валенсії

11:51 379 Читать на русском
Героїчний похід Куртуа на кутовий, який врятував Реал, у відеоогляді матчу проти Валенсії
Валенсія – Реал Мадрид: відео голів та огляд матчу

Реал врятував нічию з Валенсією (1:1) у 17-му турі Прімери та не зміг стати одноосібним лідером чемпіонату. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Реал.

78’ Карлос Солер
 
Карім Бензема 90+5’
78’ Карлос Солер
90+5’ Карім Бензема

Перший тайм поєдинку Валенсія – Реал на Местальї завершився без голів, а на 78-й хвилині Солер розстріляв ворота Тібо Куртуа. Реал пішов відігруватися і зробив це у компенсований час.

"Лунін знав, на що йшов": тренер Вальядоліда жорстко оцінив перспективи українця, а Реал вже визначився з його майбутнім

Бельгійський голкіпер пішов на кутовий та пробив по воротах. Доменек зумів відбити м'яч, але на добиванні першим був Карім Бензема. 1:1 – мадридці рятуються від поразки та підходять до Ель Класіко, маючи по 35 очок з Барселоною.

Поєдинок Барселона – Реал пройде 18 грудня на Камп Ноу.

Валенсія – Реал: хаос зі справедливим рахунком, Куртуа-рятівник, крутий Бензема та грізна форма "бланкос" перед Класіко

blog_ava
Сьогодні пройде жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи – потенційні суперники Шахтаря, серед яких європейські гранди
09:39
31910
Теги
Іспанія Відеоновини Валенсія - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Валенсія Валенсія Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
57
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук