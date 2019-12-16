Героїчний похід Куртуа на кутовий, який врятував Реал, у відеоогляді матчу проти Валенсії

Реал врятував нічию з Валенсією (1:1) у 17-му турі Прімери та не зміг стати одноосібним лідером чемпіонату. Дивіться відео голів та огляд матчу Валенсія – Реал.

Перший тайм поєдинку Валенсія – Реал на Местальї завершився без голів, а на 78-й хвилині Солер розстріляв ворота Тібо Куртуа. Реал пішов відігруватися і зробив це у компенсований час.

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Бельгійський голкіпер пішов на кутовий та пробив по воротах. Доменек зумів відбити м'яч, але на добиванні першим був Карім Бензема. 1:1 – мадридці рятуються від поразки та підходять до Ель Класіко, маючи по 35 очок з Барселоною.

Поєдинок Барселона – Реал пройде 18 грудня на Камп Ноу.

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