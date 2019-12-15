Реал Мадрид на останній хвилині врятував виїзну нічию з Валенсією – Куртуа став співавтором голу "бланкос"

В рамках центрального матчу 17-го туру чемпіонату Іспанії Валенсія не змогла втримати переможний рахунок з Реалом.

Реал активно розпочав поєдинок, одразу захопивши контроль над м'ячем і територією. Особливо великою перевага мадридців була у перші 20 хвилин, під час яких по воротах Валенсії завдали сім ударів – чотири з них пройшли у площину. Найбільш небезпечно пробивали Вальверде (з 20 метрів у правий нижній кут), Кроос (туди ж з 25-ти), Бензема (головою з центру штрафного) та Модріч (поруч зі стійкою). Валенсія вперше потривожила Куртуа аж на 17-й хвилині, коли Торрес відкрився під передачу на хід по лівому флангу, хитнув захисника та слабенько вистрілив у руки Куртуа.

В середині тайму "кажани" вирівняли хід матчу, а на 35-й хвилині вони навіть могли відкрити рахунок зусиллями Торреса: Ферран ударом головою замикав подачу Гайї з лівого флангу на 11 метрів – м'яч пройшов вище воріт! Також у господарів було кілька перспективних за розвитком атак та низка стандартів, однак до завершення тайму Реал повернув ініціативу. Перед самим свистком на перерву мадридці встигли створити непоганий момент: Начо подавав у штрафний, але мяч, зрізавшись з його ноги, полетів під ближню стійку – втім, він влучив у зовнішню сторону сітки. Зрештою, відпочивати команди пішли за нулів на табло.

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На старті другого тайму Валенсія втратила шикарну можливість відкрити рахунок – Торрес прорвався лівим флангом і вийшов віч-на-віч з Куртуа, але переграти голкіпера у ближньому бою Ферран не зміг! Реал дещо розгубився після цього моменту, випавши з гри хвилин на 20, але і Валенсія не розвинула стартовий успіх. Так, "кажани" виглядали настирніше, організувавши кілька хороших атак, але до конкретного моменту в цей часовий проміжок справа так і не дійшла.

На 60-х хвилинах небезпечних епізодів на полі взагалі не виникало, а от на 70-х став оживати Реал. Мадридці контролювали гру на чужій половині поля й легко виходили на ударні позиції, однак обмежувалися пристрілкою: так, на 73-й Кроос з лінії штрафного пробив на трибуни, а Вінісіус на 74-й вистрілив з лівого краю в захисника. До 78-ї володіння м'ячем з боку "вершкових" трималося на рівні 75% – і саме в цей момент Валенсія несподівано відкрила рахунок. Після відбирання в центрі поля "кажани" вилетіли в контратаку, яка завершилася передачею Васса з правого краю карного майданчика в спини захисникам на Солера – Карлос розстріляв ворота з 11-ти метрів! 1:0!

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Реал отримав шикарну можливість відігратися вже на 80-й, заробивши небезпечний штрафний , однак Бейл безхитрісно пробив у стінку. Зінедін Зідан одразу після цього кинув у бій Йовіча, але жодного ефекту це не принесло – Валенсія ж, здихавшись Модріча, почала регулярно ловити гостей на контратаках. У компенсований час наступила розв'язка: Родріго влетів на правий край карного майданчика й з метру пробив у Куртуа, а Реал відповів подачею, скидкою Бензема та голом Йовіча з мінімальної дистанції. Здавалося, це нічия, однак взяття воріт було скасовано через офсайд.

І, все ж, Валенсія не стримала фінального штурму Реала. Гості заробили кутовий вже на 90+5-й хвилині, а навіс з нього ударом головою замкнув Куртуа (!) – Доменек парирував перед собою, а Бензема тут же зіграв на добиванні. 1:1!

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Фінальний свисток тут же зафіксував результативну нічию, в результаті якої "вершкові" наздогнали Барселону за очками. Перед Ель Класіко, яке, можливо, зіграють у середу на Камп Ноу, у грандів Ла Ліги по 35 залікових балів.

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