"Герої не вмирають", – фанати збірної України вивісили красномовний банер під час спарингу проти Естонії

Активні вболівальники національної команди віддали шану захисникам України в ході товариському матчу проти збірної Естонії.

Фанати вивісили банер на одній із трибун Славутич-Арени. Світлину полотнища опублікувала Трибуна.

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

"Герої не вмирають, не гине справа їх, бо прапор підіймають руки молодих", – написано на банері. А трохи вище вболівальники розмістили величезний прапор України. Крім того, на запорізькому стадіоні є і відсилання до місцевих традицій – розтяжка "Козацькому роду нема переводу".

Нагадаємо, що матч зі збірною Естонії є елементом підготовки до фінального матчу кваліфікації до Євро-2020 проти команди Сербії.