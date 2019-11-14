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"Герої не вмирають", – фанати збірної України вивісили красномовний банер під час спарингу проти Естонії

20:29 1279 Читать на русском
"Герої не вмирають", – фанати збірної України вивісили красномовний банер під час спарингу проти Естонії
Фанати збірної України / фото Є. Кравса

Активні вболівальники національної команди віддали шану захисникам України в ході товариському матчу проти збірної Естонії.

Товариські матчі
Україна
1
1 : 0
0
Естонія
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Фанати вивісили банер на одній із трибун Славутич-Арени. Світлину полотнища опублікувала Трибуна.

Україна – Естонія: онлайн-трансляція матчу

"Герої не вмирають, не гине справа їх, бо прапор підіймають руки молодих", – написано на банері. А трохи вище вболівальники розмістили величезний прапор України. Крім того, на запорізькому стадіоні є і відсилання до місцевих традицій – розтяжка "Козацькому роду нема переводу".

Нагадаємо, що матч зі збірною Естонії є елементом підготовки до фінального матчу кваліфікації до Євро-2020 проти команди Сербії.

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Теги
Збірна України Україна Україна Україна - Естонія футбольні фанати ультрас
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