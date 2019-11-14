"Герої не вмирають", – фанати збірної України вивісили красномовний банер під час спарингу проти Естонії

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Україна вимучила перемогу над Естонією на останніх секундах матчу – Безусу допоміг екс-гравець Карпат
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Наставник Вальядоліда розповів, коли Лунін отримає шанс в основіІспанія — 20:03 1163
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Україна – Естонія: Шахов грає за збірну вперше за 2 роки, відразу 5 гравців проводять ювілейні матчіЗбірна України — 19:23 1370
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