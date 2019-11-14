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"Герои не умирают", – фанаты сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время спарринга против Эстонии

20:29 181 Читати українською
"Герои не умирают", – фанаты сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время спарринга против Эстонии
Фанаты сборной Украины / фото Е. Кравса

Активные болельщики национальной команды почтили защитников Украины в ходе товарищеского матча против сборной Эстонии.

Товарищеские матчи
Украина
1
1 : 0
0
Эстония
19:00 14:11:2019
завершено
90+2’ Роман Безус
 
90+2’ Роман Безус

Фанаты вывесили баннер на одной из трибун Славутич-Арены. Фотографию полотнища опубликовала Трибуна.

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

"Герои не умирают, не погибает дело их, поскольку флаг поднимают руки молодых", – написано на баннере. А чуть выше болельщики разместили огромный флаг Украины. Кроме того, на запорожском стадионе есть и отсылка к местным традициям – растяжка "Козацькому роду нема переводу".

Напомним, что матч со сборной Эстонии является элементом подготовки к финальному матчу квалификации к Евро-2020 против команды Сербии.

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