"Герои не умирают", – фанаты сборной Украины вывесили красноречивый баннер во время спарринга против Эстонии

Активные болельщики национальной команды почтили защитников Украины в ходе товарищеского матча против сборной Эстонии.

Фанаты вывесили баннер на одной из трибун Славутич-Арены. Фотографию полотнища опубликовала Трибуна.

Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

"Герои не умирают, не погибает дело их, поскольку флаг поднимают руки молодых", – написано на баннере. А чуть выше болельщики разместили огромный флаг Украины. Кроме того, на запорожском стадионе есть и отсылка к местным традициям – растяжка "Козацькому роду нема переводу".

Напомним, что матч со сборной Эстонии является элементом подготовки к финальному матчу квалификации к Евро-2020 против команды Сербии.