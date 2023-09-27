"Емоції зашкалюють. Чесно слово. Грали тільки на перемогу. Те, що казав тренерський штаб, ми виконали. Тепер рухаємось далі. Через чотири дні у нас гра сезону, потрібно налаштовуватись. Будемо й надалі радувати наших вболівальників та ЗСУ.

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Виграти 1:0 в такого клубу – не кожен раз таке буває й не дуже часто. Це, можна сказати, була мрія: зіграти проти Динамо. А забити й виграти в 1/8 Кубка України та вийти у чвертьфінал – це дуже дорогого коштує. Хотілося забити такому супернику та пройти його. Це мій перший гол на домашньому стадіоні Оболоні, а тут одразу у ворота Динамо.

Після Динамо вже нічого не страшно? Нічого. Нам і не було страшно. Ми налаштовувались як завжди, виходили грати у свій футбол, адже вони такі ж самі люди, як і ми. Мандражу, як у першій грі в чемпіонаті України, вже не було. Дуже радий, що у нас все вийшло" – зазначив Суханов у коментарі Football Hub.

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