"Чому не було в заявці Ваната? Він травмований. Рання заміна Бражка? Він сьогодні грав дуже погано, часто помилявся. Не оборонявся, припускався великого браку в передачах. Але проблема не в якомусь одному гравцеві і навіть не в команді – проблема в менталітеті. Ми дуже погано налаштувалися на цей матч. Він був дуже важливим для нас, особливим. Ми хотіли перемогти в ньому, але в нас була дуже погана концентрація.

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Динамо погано почало гру, пропустили багато контратак суперника, у наших діях був високий брак. Не налаштувалися на цей матч організаційно. І тому нам було дуже складно. Допустили сьогодні нереальну кількість помилок! Не думав, наприклад, що у Беніто брак може бути таким високим, яким він був у нього сьогодні.

Сьогодні з нами на матч приїхав молодий Пономаренко. Але я не включив його в заявку – я помилився. А ще я помилився в тому, що треба було дати шанс молодим гравцям – Малишу, Царенку. Повторюся, я помилився. З іншого боку, сьогодні грало багато молодих футболістів, які не змогли зіграти у футбол на необхідному рівні.

Ну а ще я сьогодні не зрозумів арбітра. Кожні дві хвилини він робив великі паузи. Навіть у ситуаціях, коли події відбувалися за 50−60 метрів від штрафного майданчика. Незрозуміло було, чого він хотів домогтися. Він провокував гру. Через його такий підхід команди не могли грати швидко, не могли показувати свій футбол – арбітр цього їм не давав", – наводить слова Луческу Dynamo.kiev.ua.

Зазначимо, що Динамо поступилось Оболоні у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України (1:0) та дуже швидко вилетіло з турніру.

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