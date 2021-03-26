Неординарний епізод трапився у матчі відбору на ЧС-2022 у зоні КОНКАКАФ. Тринідад і Тобаго на власному полі легко розгромив Гаяну (3:0), а головним "героєм" став голкіпер гостей.

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Провину Акеля Кларке можна знайти в кількох голах, але навіть не це головне. Цікаві контрасти, які помістилися у проміжок останньої десятихвилинки першого тайму. Спочатку Кларке дивовижно не дав забити пенальті, здійснивши три сейви поспіль. Однак невдовзі створив катастрофу, пустивши м'яч собі поміж ніг у напрямку воріт, після чого Тринідад забив третій гол.

Додамо, що 32-річний голкіпер захищає кольори збірної Гаяни ось уже ціле десятиліття. Щоправда зіграв за цей час лише 14 поєдинків, три з яких завершив без пропущених м'ячів.

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