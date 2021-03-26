Неординарный эпизод случился в матче отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Тринидад и Тобаго на своем поле легко разгромил Гайану (3:0), а главным "героем" стал голкипер гостей.

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Вину Акеля Кларке можно найти в нескольких голах, но даже не это главное. Интересны контрасты, которые поместились в промежуток последней десятиминутки первого тайма. Сначала Кларке чудом не дал забить пенальти, осуществив три сейва подряд. Однако вскоре создал катастрофу, пустив мяч себе между ног в направлении ворот, после чего Тринидад забил третий гол.

Добавим, что 32-летний голкипер защищает цвета сборной Гайаны вот уже целое десятилетие. Правда, сыграл за это время лишь 14 поединков, три из которых завершил без пропущенных мячей.

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