Герой и посмешище в одном лице – голкипер сотворил чудо во время пенальти, но привез катастрофу на свою голову
Такое количество матчей сборных не могло обойтись без курьезов. Отличился голкипер Гайаны Акель Кларке.
Неординарный эпизод случился в матче отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ. Тринидад и Тобаго на своем поле легко разгромил Гайану (3:0), а главным "героем" стал голкипер гостей.
Баварии стоит задуматься – Дэвис оформил ассистентский хет-трик за Канаду, играя в нападении
Вину Акеля Кларке можно найти в нескольких голах, но даже не это главное. Интересны контрасты, которые поместились в промежуток последней десятиминутки первого тайма. Сначала Кларке чудом не дал забить пенальти, осуществив три сейва подряд. Однако вскоре создал катастрофу, пустив мяч себе между ног в направлении ворот, после чего Тринидад забил третий гол.
Добавим, что 32-летний голкипер защищает цвета сборной Гайаны вот уже целое десятилетие. Правда, сыграл за это время лишь 14 поединков, три из которых завершил без пропущенных мячей.
Гучний Пуккі: лідер Фінляндії загрожує Україні та йде на історичний рекорд – грав з Раулем, проклав маршрут Шведу і Коно