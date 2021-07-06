Збірна Італії грала проти Іспанії в півфіналі Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Італія – Іспанія на "Футбол 24".

Перший тайм був безгольовим, але вже по перерві Італія вийшла вперед. Інсіньє вирізав класний пас, іспанська оборона не розібралася, а К'єза підхопив м'яч і красиво вразив дальній кут воріт.

Італія у серії пенальті обіграла Іспанію і стала першим фіналістом Євро-2020 – промах Морати став вирішальним

Іспанія зрівняла рахунок за десять хвилин до кінця другого тайму. Мората, який вийшов на заміну, опинився сам у центрі поля, отримав пас з глибини, прорвався до штрафного, обігрався з Ольмо та розвів м'яч і Доннарумму в різні сторони.

Команди більше не забивали ні до кінця основного часу, ні в овертаймах, а тому путівка у фінал розігрувалась у серії пенальті. Ключовим став четвертий удар іспанців. Мората не реалізував вирішальний пенальті, а Жоржінью добив суперника.

У фінальному поєдинку Євро-2020 "Скуадра Адзурра" зустрінеться з переможцем двобою Англія – Данія.